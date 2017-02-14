國道車禍學生死傷 潘文忠：學產基金協助

國道昨天晚間發生嚴重遊覽車車禍，在學學生一人不幸死亡、一人受傷，教育部長潘文忠今天表示，學生家庭及時需求，可由學產基金協助。

國道5號13日晚間發生嚴重車禍，車上是由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，據教育部瞭解，旅行團有兩名學生，其中一位崇右技術學院學生不幸死亡，另一位中華科技大學學生受傷在醫院接受治療。

潘文忠本來一早要南下屏東視察各級學校，上午在高鐵站時臨時更改行程，返回開會協助車禍事宜，至下午5時左右才抵達屏東。

潘文忠下午在屏東科技大學受訪表示，教育部除派員慰問外，也請所屬學校協助家屬處理後續事宜。學生家庭如果有及時需求，可由學產基金提供臨時性的協助，後續其他需要也會全力幫忙。

學產基金是運用先人留下的資產以孳息的方式，提供弱勢和貧困學生協助，同時也設有急難慰問機制。1060214

(中央社)