環署稽查改裝車噪音 告發輛次山葉最多

民眾不當改裝車輛容易造成噪音汙染，影響民眾生活。環保署今天公布105年度環警監噪音稽查成果，一般機車改裝以台灣山葉三代勁戰車告發輛次最多，告發率達77%。

環保署今天舉行「改裝車噪音擾人 環警監強力掃蕩」記者會，展示105年環警監噪音稽查執行成果。環保署指出，去年一共稽查了744場次、2萬6936輛車，現場檢測4274輛，其中不合格告發2718輛，告發率達63.6%。

其中，由於台灣山葉機車最容易被車主不當改裝，因此一般機車及大型重型機車均以台灣山葉告發最多，汽車部分則是中華Lancer告發最多，而告發車種的音量最高達110分貝，相當於389輛符合標準一般機車同時發出的聲音。

此外，環保署也公布各縣市的告發數及比率，不合格的車輛大多集中在都會區，前5名縣市分別為桃園市1286輛、台北市369輛、新北市321輛、台中市206輛及基隆市174輛。1060214

(中央社)