從台積電到統一獅 從運動員到工程師 聽說他們都在練這個

白雁時尚氣功首席講師彥寬(中)12年前協助統一獅球員練習肌肉放鬆(本報資料照片)

全世界都在追求健康、鼓勵大家運動，究竟哪一種養生運動，從台積電到統一獅、從運動員到工程師，練過的都愛不釋手？而且既適合年輕人、也適合老年人？白雁時尚氣功首席講師彥寬認為，歷經數千年考驗的道家秘傳回春功，是「年經人練了，肌肉會放鬆；老年人練了，腰骨更軟Ｑ」的最佳養生運動。

彥寬在海內外教功20年、學生超過數十萬，他說，無論甚麼年齡，都應該選擇適合自己的養生運動，因為「生病靠醫生、養生靠自己」，如果年輕就養成良好的養生運動習慣，就能減少生病，享受健康人生，這正是現代人所追求的健康境界。

他說，「這些年我在世界各地上課，很多新學員一進入課堂都很驚訝，哇！怎麼都是年輕人！不是老年人耶！其實氣功本來就最適合年輕人練習。」大多人都以為年輕人只愛運動，氣功是老人才學的，但事實上年輕人一練，皮膚的透亮和挺拔的身形最是明顯。

12年前，彥寬到台南為統一獅棒球隊擔任養生顧問，兩天之內，教球員如何迅速放鬆肌肉。「當時的總教練、復健師們，都覺得這套功法真是不可思議，因為選手有一個普遍問題就是投手肘，肩膀手臂肌肉僵硬疼痛」，彥寬教他們白雁時尚氣功，他們竟做不出幾個看起來超簡單的動作，而且非常疼痛。

許多新竹科學園區工程師練習回春功之後愛不釋手(本報資料照片)

白雁時尚氣功首席講師彥寬教學20年，協助數十萬學員自主生命。(本報資料照片)

彥寬用氣功幫球員調理，球員記憶猶新說，不到5分鐘，一個簡單的動作竟讓他們全身出汗，太妙了！當天晚上睡覺，受傷的部位溫熱，有的部位像有電流通過。隔天上課，球員都超認真，因為這麼柔軟又緩慢的動作，身體的反應竟然超乎想像，全身肌肉放鬆，雙手和肩膀的酸痛不見了，腰痛改善了，柔軟度也變好。

其實，彥寬自己是過來人。他8歲練太極、瑜珈，同時是游泳選手，在20歲時熱衷訓練體能，深刻體會「甚麼樣的運動造成什麼樣的運動傷害」。他說，現在流行健身房重訓體能、雕塑身材，但重訓也會讓肌肉留下傷害，最常見的就是肌肉過度僵硬。

這樣的情況在中壯年身上更加明顯，他有許多學員是企業主和政商名流，喜歡打高爾夫球，但是腰很容易閃到，動不動就要花2、3個小時按摩，還要特約的按摩師才有用。不少大老闆跟著彥寬上完回春功後，發現腰部就這樣柔軟了，彎不下腰和五十肩也全都都改善。

彥寬說，運動和氣功是完全不同的功能，運動的確強健體魄、訓練肌肉、增強肺活量，但氣功活化臟腑，讓全身柔軟放鬆。他解釋，練氣功，練的是腦。道家氣功最重要的一句話，也是中國人所熟悉的「還精補腦」，透過功法的練習，讓腦神經放鬆，讓僵固的交感、副交感神經平衡，讓自律神經放鬆，活化臟腑機能，氣血疏通全身，肩頸、腰部自然柔軟放鬆。

白雁時尚氣功全世界有數十萬名學員，藉由氣功養生運動自主生命(本報資料照片)

白雁時尚氣功首席講師彥寬協助統一獅球員放鬆肌肉(本報資料照片)

許多學員原本腰痛、肩膀痛、背部僵硬、晚上有睡眠障礙。學了回春功，腰部變柔軟、揮桿打更遠、夜尿沒有了、一覺到天亮，夜晚的表現回復到20年前。正因為明顯的改變，全台灣從北到南的科學園區、上市公司，陸續成立相關社團，無論老闆、高階主管或員工，大家每天練功，健康又快樂，工作效率也大幅提升。

彥寬說，學氣功遠比想像簡單，白雁時尚氣功最大的特色是輕鬆學、容易練、時間短、速度快，最重要的是改善快。好多學生一練習，身體就舒服，精神體力變好，每天10分鐘都覺得還不夠，身體變年輕，心情放鬆，一習慣就想永遠保持下去。

2017金雞年，彥寬第一場免費演講會要分享時間短，簡單學，擺脫痠痛的好功法。

2017年兩場免費演講課程

2/16(四)晚上7點台灣新竹免費體驗課程

新竹市科學園區工業東二路1號(前生活科技館)

2/17(日)下午2點台灣台北免費體驗課程

台北市大安區和平東路一段 129 號(師大綜合大樓)

(中時電子報)

有華人的地方，就有回春功(本報資料照片)