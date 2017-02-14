新聞深喉嚨》慘絕33死! 十年128條人命! 台灣遊覽車旅遊還有救？

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13日晚間，台灣近10年來第6起，也是傷亡最慘重的一起遊覽車事故，造成了33死11傷。車速過快，可能是肇事的直接原因，但駕駛可能疲勞，車輛可能老舊，也都是不可忽視的結構性因素。每次發生重大事故，都有一片檢討之聲，但當新聞淡去，政府無做為，業者故態復萌，甚至民眾也總是「健忘」。從2006年梅嶺車禍至今，已經有128位國內外旅客死於遊覽車事故，難道我們真的學不到任何教訓，無法做任何改進，只能眼睜睜看著旅客枉死？

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結構性的因素檢討，幾乎每次發生事故後都在老調重彈，尤其是駕駛的工作條件。就以出事公司「蝶戀花」的武陵賞櫻行程來說，一種是清晨5點半從「蝶戀花」公司出發，一種是清晨7點從基隆一路開到台北，停了好幾站載客後，再開上武陵。而13日晚間，發生事故時已經是晚間9點，換句話說，司機至少已經工作了14個小時以上。即使在武陵山上有休息時間，但還得用餐加上保養車輛，更別說在清晨載客之前，晚間送客之後，還得加上領車還車，保養清潔的時間。手握數十條人命的遊覽車駕駛，卻得在這樣的操勞狀態下工作，台灣的遊覽車，誰敢坐？

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司機不該是被苛責的對象，司機也是被壓榨的受害者，最終甚至付出了自己生命為代價。因此這次「蝶戀花」事故另一個備受質疑的爭議，在於它不可思議的超低價。當日來回武陵，不包餐點竟然才850元，即使加入午晚餐，也才1100元左右。比較同類型的旅遊團，要價起碼多了五成，甚至國光客運來回，也要700多元。在這樣的價位下，業者還要保持利潤，除了盡可能地壓榨司機，除了盡可能地cost down，幾乎別無他法。旅客的安全，旅遊的品質，最終，台灣的觀光產業，是不是都要被「低價」給扼殺了？《新聞深喉嚨》的立場是，「低價團」有其市場需求，不該完全否定，但政府應該要做的，是維持「低價團」的最低品質要求？很難嗎？

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事發至今，新政府除了張羅醫療，保險與賠償等善後事宜，14日交通部便以「事故情節重大」為由，依《公路法》撤銷了出事遊覽車業者「友力通運」營業執照！問題是，這樣的做法除了可能造成更多駕駛失業，業者轉入地下非法經營之外，到底解決了什麼問題？甚至政府本身就是問題製造者！有駕駛爆料，如今針對駕駛的工時管理竟然有「兩套標準」，一是交通部公路總局頒發的《運輸管理規則》，另一是《勞基法》；而在運輸管理規則中，規定「握方向盤」時間才算開車時間，但司機的前置檢查作業、中間休息時間都被綁住，時間往往超過《勞基法》。每每司機講超時，都被業者拿運輸管理規則來解釋。而在這次「蝶戀花」事件中，旅行商業同業公會全國聯合會轉述，已故康姓駕駛是休息2天後才出勤，並未連續上班，且在不需要駕駛時，也有休息3個多小時。但康姓駕駛的女兒卻控訴：「爸爸只有除夕前一天有休假，然後就一直上班到昨天」。換句話說，等於已經連上16天班。可能涉及民刑事的事故調查與責任歸屬，駕駛勞動條件的立法管理與稽查執法，這些才是關鍵的當務之急吧？撤銷營業執照好威噢，然後呢？交通部長賀陳旦滿口「汰劣」做得不夠，但這根本搞錯重點！爛法，爛規則，爛執法，賀陳旦一句「駕駛問題」，推的一乾二淨？

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去年下半年，陸客急凍後，新政府端出的解藥是「國民旅遊」，日前在觀光大會上，蔡總統，賀陳旦，加上政務委員張景森還得意洋洋說去年國旅達1.8億人次，今年更多，但如今發生「蝶戀花」事故，還這麼樂觀嗎？昔日當陸客不來時，綠營批評說都是「低價團」，「一條龍」，還嗆陸客不來更好，趁機提升旅遊品質，改善業者體質云云。但9個月過去了，檯面上端出的政策，卻都是幾億幾億的撒錢補助，用「國旅卡」逼公務員當「冤大頭」等等，竟然還有民進黨立委葉宜津提案說要放寬大客車的使用年限！陸客不來了，國旅也快要毀了，新政府還有什麼招，趕快拿出來吧！

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(中時電子報)