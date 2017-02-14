世大運奪佳績 鄭怡靜、郭婞淳有信心

舉重女將郭婞淳（左）與桌球女將鄭怡靜希望在台北世大運拿下佳績。（葉士弘攝）

台北世大運將於今年8月19日至30日舉行，地主傾巢而出，要為台灣留下最佳成績，過去曾在世大運繳出精彩表現的桌球女將鄭怡靜與舉重女將郭婞淳，都誓言要在台北世大運留下佳績，希望在鄉親父老面前拿下金牌。

世界排名第5的桌球女將鄭怡靜，寫下台灣選手最高世界排名紀錄，她過去在世大運表現出色，合計拿下3銀2銅，尤其在上屆光州世大運表現最佳，與李依真搭檔女雙拿銀牌、與陳建安搭檔混雙拿銅牌，再於女子團體摘銀，她對本屆世大運在台北舉行，展現旺盛企圖心，她預計將參加女單、女雙、混雙與女團，她希望4項都能拿下最佳成績。

鄭怡靜去年豐收，奧運殺進8強、世界盃摘銀，世界排名更衝上新高的第5名，精彩表現讓她對今年成績有所期待，「壓力當然有，因為有更多人期待，但我對迎向新球季感到興奮。」她強調，沒想到世界排名會爬那麼快，但這只是起點，接下來會繼續提升技術，戰術執行能更穩定，「今年目標，肯定要衝擊中國大陸選手。」

舉重女將郭婞淳去年在里約奧運拿下銅牌，雖未達奪金目標，甚至淚灑里約，但她經過半年調適，對自己的舉重生涯有了更多期許，她說：「奧運回來後獲邀幾次演講，透過陳述的過程中，發現自己漸漸釋懷，不是每個人都有機會登上奧運舞台，我還能登上頒獎台，我決定再拚東京奧運。」

由於舉重並非世大運必辦種類，郭婞淳過去只參加過2013年喀山世大運，但她那年舉出總和238公斤，不但拿下女子58公斤級金牌，更打破大會紀錄，她本屆信心滿滿，鎖定破紀錄目標，她說：「只要拿下最好的成績，自然就會拿到最好的名次。」

(中時電子報)