蝶戀花、友力各說各話 勞檢結果待釐清
蝶戀花旅行社昨天在國道發生翻車意外，外傳肇事原因可能是司機過勞，北市勞檢處今也前往蝶戀花旅行社進行勞動檢查，主要清查方向為旅行社、友力通運公司以及駕駛員間的雇傭關係，若真有過勞，才能釐清責任歸屬。
勞檢處長江明志指出，根據蝶戀花旅行社出示的資料，與友力通運公司確實簽有租賃契約，雙方約定按趟次計價，價金包含車輛租金、駕駛、隨車服務人員小費，另外與蕭姓導遊也有委任契約，依出團行程按日計價。換言之，從書面文字來看，旅行社是向友力租用車子、駕駛，駕駛則與友力有雇傭關係。
不過，因為友力稱駕駛員都是「靠行」，並沒有僱用關係，與旅行社說法並不相符，因此，還需比對桃園市政府勞動局對友力的稽查結果，才能釐清責任。
無論靠行或是由友力僱用司機，旅行社是否就能撇清勞工過勞責任？江明志表示，若是靠行，司機就等於是自營作業者，不是受僱勞工，因此《勞基法》相關保障就會拿不到；若是司機雖為友力僱用，但薪資由旅行社支付、受旅行社監督，蝶戀花也仍有責任。江強調，目前的難處在於兩造說法不同，還需進一步交叉比對，才會有結果。
而一旦確認司機有過勞情況，同時也符合《勞基法》保障，江明志表示，最重可罰僱主2萬至100萬，並可加重至最高150萬元。
(中時)
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