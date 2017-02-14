小嫻沒了子宮 落淚再認「只剩左卵巢能正常排卵」

小嫻要為何守正生子。(本報系資料照)

小嫻與老公何守正。(取自臉書)

女星小嫻昨日公開與老公何守正結婚4年不孕真相，透露17歲時因為月經沒來，被醫生告知沒子宮，終身無法懷孕，讓她有很長一段時間都為此否定自己。然而今(14日)小嫻再度向媒體分享求子心路歷程，更坦言在17歲那年除了發現沒子宮，還因為得了良性卵巢畸胎瘤，切除右卵巢一小塊，所以現在只剩左卵巢能正常排卵。

小嫻在婆家與丈夫支持下，堅強坦承不孕真相，不僅天生沒子宮，卵巢只剩左邊能正常排卵，據《蘋果日報》報導，小嫻在赴美找代理孕母前，曾先在台灣醫院做卵巢功能評估AMH檢查，比起正常指數2.0，她只有0.2，接近更年期婦女指數，後來靠著吃中藥才上升到0.9，讓她欣喜若狂，因為終於能去美國了。

雖然先生與婆婆都支持她，但小嫻仍有傳宗接代的壓力，她落淚表示因為何守正是獨子，不想讓渴望抱孫的丈夫家人難過，所以無論如何都會努力存錢做人，試到不能再試為止。但小嫻也坦言，現在不敢想說要生幾個，只求有跟健康就好。

(中時電子報)