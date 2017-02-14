放寬客運業連上12天班 勞部：須勞工同意

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蝶戀花旅行社的武陵農場賞櫻團，昨發生遊覽車翻覆事故，造成33死、11傷慘劇，社民黨發言人苗博雅將矛頭指向勞動部，去年鬆綁法規，客運業得以不遵守「7休1」。勞動部回應，僅允許於年節且須獲勞工同意、最多連續12天。

勞動部指出，為落實《勞基法》例假規定，去年發布新解釋令，以「每7日為一週期，每一週期內至少應有1日例假，勞工不得連續工作逾6日」為原則，但考量公眾利益，難以避免勞工連續工作超過6日的必要，放寬3類特殊情形為例外。

其中，承載旅客的運輸業僅限於「年節、紀念日、勞動節日及其他由中央主管機關規定應放假之日」，因應「公眾之生活便利」，方可連續工作超過6日，且須徵得勞工同意。

此外，調整僅限於2週期內就例假調整，亦即連續上班最多12日，且勞工可隨時終止例假調整、回復原定例假。

(中時)