南投高中「與書相枕」書展 鼓勵師生閱讀
國立南投高中舉辦「與書相枕」全國優良圖書展，14日由校長巫春貴揭開序幕，他並以自身熱愛閱讀的習慣，期勉學生「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，建立終身多元學習的觀念，鼓勵全校師生閱讀。
配合教育部「全民閱讀運動」，由南投高中學生會主辦，圖書館、學務處訓育組協辦的書展，結合國內優質出版社，聯合展出年度新書、暢銷書，及行政院新聞局推介的優良讀物，內容包括生命教育、性別平等、中外文學名著、人文科普、自然科學、心靈勵志、醫療保健、飲食生活、藝術美學、休閒娛樂、語言學習等各類優良圖書，約1萬冊，並提供優惠折扣，鼓勵師生共襄盛舉。
(中時)
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