朱立倫：法制局協助家屬後續求償工作

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新北市長朱立倫今天下午前往二殯，慰問國道5號遊覽車翻覆的罹難家屬。朱立倫允諾，後續賠償的法律事項請法制局協助；相關肇事原因，要還給家屬事實真相與公道。

由「蝶戀花旅行社」所承辦的武陵農場賞櫻團，昨天傍晚結束行程準備北返時，遊覽車疑似因車速過快翻落邊坡，撞擊連續壁，造成33死嚴重傷亡。1060214

(中央社)