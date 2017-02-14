彰縣推鹿港國家歷史風景區 爭14億經費
交通部今天到彰化縣鹿港鎮，視察鹿港地區交通建設，以配合推動鹿港國家歷史風景區。彰化縣政府爭取9案交通建設新台幣14億元經費。
推動鹿港國家歷史風景區是彰化縣長魏明谷重要政見，除已舉辦多場說明會、北上拜會行政院長林全，進行專案報告，交通部路政司副司長張舜清今天再到鹿港，視察地區交通及地下停車場計畫，彰化縣副縣長陳善報代表魏明谷與會，盼中央與地方共使鹿港繁榮。
陳善報說，感謝張舜清率領交通部團隊到彰化，了解綠色交通計畫、南門戶地下停車場計畫，希望交通部給予計畫指導並協助推動，也感謝鹿港鎮長黃振彥全力支持配合，讓鹿港脫胎換骨、再現風華。
張舜清表示，鹿港國家歷史風景區是行政院相當重視的重要案件，所以責成交通部務必到鹿港現勘，實地了解地方規劃內容與需求。
彰化縣政府工務處長林漢斌說，綠色交通計畫包含縣道144線與縣道142線聯絡道新建工程、縣道144線福興工業區以西部分路段拓寬工程、彰化縣大眾捷運系統整體路網評估規劃、CMS動態資訊系統即時服務。
林漢斌表示，還有第一公墓停車場暨多目標使用計畫、設立鹿港轉運站、區域快捷巴士、鎮內接駁綠能巴士，再加南門戶鹿港國中地下停車場新建計畫，共9案將爭取經費新台幣14億元。1060214
(中央社)
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