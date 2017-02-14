東芝虧損慘重 社長將引咎辭職
日本東芝公司今天表示，社長賀重典將辭職。東芝因投資美國核能事業，導致重大虧損，公司今天初估金額達到60億美元。
東芝今天延後公布財報幾小時後，發出財測表示，在3月截止的這個會計年度，恐將出現3900億日圓（台幣約1071億元）的淨虧損，而核能部門的虧損更超過7000億日圓（台幣約1922億元）。
由於延後公布財報，東芝股價收盤時重挫8%。
日本共同通信與47 NEWS報導，東芝為彌補虧損，計畫分拆半導體記憶體晶片事業、並出售部分分拆事業股權的招標作業，初步篩選後的幾家公司逐漸浮現，其中包括台灣的鴻海集團在內。
華爾街日報（WSJ）中文網日前引述知情人士消息報導，SK海力士半導體（SK Hynix）、鴻海集團和威騰電子（Western Digital）等公司，參與競標東芝旗下快閃記憶體晶片業務的少數股權。
日本朝日新聞報導，除了鴻海、美國的威騰電子、歐美的投資基金等也參與競標。1060214
(中央社)
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