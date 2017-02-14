率全國之最 基隆嶼開放登島磯釣

基隆市政府昨天在市務會議通過，將於3月1日起開放民眾登上基隆嶼磯釣，這也是首度有縣市政府通過「娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，讓民眾申請磯釣登島。（曾百村翻攝）

基隆市政府昨天在市務會議通過，將於3月1日起開放民眾登上基隆嶼磯釣，這也是首度有縣市政府通過「娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，讓民眾申請磯釣登島。（曾百村翻攝）

基隆市政府昨天在市務會議通過，將於3月1日起開放民眾登上基隆嶼磯釣，這也是首度有縣市政府通過「娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，讓民眾申請磯釣登島。（曾百村翻攝）

一講到磯釣，人們最先想到的一定是東北角，但目前全台並無縣市政府依照農委會的娛樂漁業管理辦法訂定磯釣自治條例，昨天基隆市政府率全國之先，在市務會議通過「基隆市娛樂漁業島礁磯釣自治條例」，3月開放基隆嶼島礁登礁垂釣。但要事先申請磯釣證，另外20公分以下魚體要放回海中，藉此保護生態。

基隆嶼海域有黑潮流經，自古以來就是北部重要漁場，此次開放周邊18座島嶼，因距本島僅6公里，從基隆碧砂漁港出發只要30分鐘，預期每年可吸引5000至7000人次上島磯釣。

不過恰好最近基隆市「北方三島」以及基隆隆嶼遭台電列為存放核廢料的地點，是否因此才開放磯釣客登島，藉此阻止台電將核廢料村放於此？市府表示，其實對於開放登島一事早有預估準備，並非針對台電所為。

市府指出，未來前往基隆嶼磯釣必須申請證件，藉此能提升磯釣活動的安全及符合相關規定，並建立證照制度，還可以掌統計出海礁磯釣的人數及頻率，帶動島礁磯釣相關產業均衡發展。

市府產發處長林青海則說，磯釣自治條例及兩項辦法針對娛樂漁船及釣客都有規範，並訂有相關罰則。相關規費收取，扣除行政作業成本後，將用於島礁環境保育及維護之經費，3月1日起可向基隆區漁會申請磯釣證。

科長蔡馥嚀說，為維護生態環境，魚體小於20公分不得攜回，違反者可罰1到5萬元；離開前要清礁收拾殘留誘餌及垃圾，整理環境，惡意破壞者屢勸不聽將註銷磯釣證，行為嚴重者將不得再申請。

(中時)