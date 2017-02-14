男性先天易患自閉症？男女腦部構造大不同

研究發現，男性的大腦皮層厚度比女性薄，更發現從皮質層厚度的差異是區分男性與女性的有效方法。圖片來源：健康365

雖然自閉症（ASD）的疾病定義經過多年研究，目前已經有一套定義水平，事實上，經國外的研究發現ASD的發病比率男性比女性高出2至5倍。

一直到近期，腦科專家還未針對自閉症發病率，與性別之間的差異做相關研究；直到最近，在JAMA的精神病理學報告中，科學家提出了性別差異的解釋。

在這項研究之前，科學家已知道人類的大腦構造會因為性別而有所不同，其一就是大腦皮層厚度，大腦的外皮層是控管記憶、思維和語言等關於認知能力的功能。而研究發現，男性的大腦皮層厚度比女性薄，更發現從皮質層厚度的差異是區分男性與女性的有效方法。利用這項研究，德國神經科學的教授Christine Ecker與她的研究團隊，用核磁共振影像分別找了98名患有ASD的患者及98名無ASD的實驗者分別進行腦部影像偵測；數據顯示，大腦皮質較薄的患者，無論性別，都更有可能罹患自閉症，而針對在性別上，大腦皮質厚的男性與皮質厚的女性相比，男性罹患自閉症的機率更高出3倍。

Ecker博士指出，假使，男性的大腦構造更容易出現自閉症傾向，那麼在女性的自閉症患者的大腦中，也會有相似的構造，這使女性自閉症患者的大腦更接近一般男性的大腦，這項實驗並不是完全代表，女性自閉症患者的大腦與一般男性的大腦相同，事實上這項研究並無詳細觀察，一般成年女性的大腦功能，所以目前並不清楚大腦皮質較薄是否會影響其他功能。

研究結果指出，大腦皮質在觀察自閉症上有些微的幫助，例如：女性有較厚的大腦皮質能夠防止自閉症傾向。Ecker博士與研究團隊正在尋找其他腦部皮質的其他研究來支持她們的論點。這項研究可以幫助自閉症的患者有更多方法及線索來改善自閉症的症狀，甚至是治療。

Ecker博士強調，研究只是剛起步關於大腦皮質層較薄，亦或者是有其他原因而導致自閉症，目前還不清楚，接下來的研究，希望能夠找出，大腦皮質層厚度在男性與女性之間隨著年齡增加，是否會造成生活上的影響。

(中時電子報)