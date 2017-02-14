屏東縣農民節大會 2神農經驗分享
屏東縣農民節暨表揚大會14日在縣農會舉辦，共107名農友獲獎。今年屏東有2名農民獲得全國十大神農獎，內埔農民何秉洋種植鳳梨，自己研發一台高壓噴灑機，減少農藥肥料用量；新園農民歐陵合發明產蛋箱，讓鴨農好管理，節省一半人工和費用。
42歲的「鳳梨神農」何秉洋原本做生意，失敗後回家和爸爸一起種鳳梨，沒想到走出一條路。他種植鳳梨已16年，目前種了35公頃的金鑽鳳梨，為了減少化學肥料及農藥使用，自己研發1台高壓噴灑機。
他的鳳梨甜度20度以上，纖維軟、不咬舌，深受消費者喜愛。為了提高附加價值，創立「自然果舖」品牌，搭配可可等在地食材，研發鳳梨加工產品，包括果乾等共有7、8項，市場反應極佳。
56歲的「蛋鴨神農」歐陵合家族3代養鴨，他接手後開始跨足加工，從育雛、飼養、生蛋、加工一條龍生產。他研發的「金牌功夫」品牌，有皮蛋、鹹蛋、茶葉蛋、三色蛋等，均有生產履歷，除國內市場，外銷美、日等14國。
他還研發新型產蛋箱，讓鴨農好管理，人工及墊料費省一半，生產的鴨蛋更加清潔不容易破。另外他的鴨舍也打造成綠建築發電，也採友善動物飼養，目前兒子已準備接手。
(中時)
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