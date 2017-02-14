鼠尾草、蜂蜜萃取助補水 這些情況該敷保濕面膜

一般市面上的保濕產品大多含有玻尿酸與膠原蛋白成分，但其實還有許多天然的成分也具有驚人的保濕功能，像是鼠尾草、蜂蜜萃取、玉米萃取等等。圖片來源：健康365

肌膚問題是大部分人的困擾，不管是皮膚易出油，或天氣乾冷，出現脫皮、細紋、泛紅都讓人不勝其擾；皮膚科醫師說明許多的肌膚狀況，問題大多出在日常清潔與保養上，無關膚質屬性，建議民眾應重新檢視自己的清潔與保養狀況才能找出原因。

醫師進一步指出，門診常遇到因為痘痘困擾，而前來看診的民眾，多是因為肌膚易出油，長期有粉刺與痘痘的狀況，女性則容易脫妝、妝感不持久；他們大多有一個共通點就是會加強臉部的控油，不管是洗臉或保養都使用去油產品，且一天總要洗臉好幾次，其實這樣的方式，會讓肌膚油水失衡，水分更容易流失，使得臉越來越油，造成臉上痘痘失控。

提醒乾性肌、油性肌或中性肌膚的民眾，不可因為臉出油就拼命去油，臉太乾就補充油脂類產品，基於油水平衡的觀點，肌膚水分充足，皮脂膜才不會過度分泌油脂，因此保濕的重要性不可忽略；一般市面上的保濕產品大多含有玻尿酸與膠原蛋白成分，但其實還有許多天然的成分也具有驚人的保濕功能，像是鼠尾草、蜂蜜萃取、玉米萃取等等，可改善肌膚乾燥並提升保水度。

專門生產天然羽絲絨有機面膜的滿滿國際，便採用以上保濕成分的有機植物萃取，並通過歐盟認證，也搭配微乳化技術將保濕成分變為最小分子，幫助肌膚快速吸收且不黏膩，天然的羽絲絨材質敷在臉上如隱形般輕透。

縱使使用了保養成份，如何讓肌膚吸收更重要，面膜對肌膚的保濕，與吸收效果比擦保養品還佳，更能促進肌膚吸收保養成分，尤其是洗完澡後，肌膚上的毛孔呈現張開的狀態，且血液循環佳，有利於保濕成分吸收，不過建議民眾一個禮拜敷三次面膜即可，避免過於刺激肌膚，且天氣乾冷時應縮短敷面膜的時間，防止肌膚水分隨著面膜蒸發，敷後也要記得擦上含油脂成分的乳液，鎖住保養成分。

(中時電子報)