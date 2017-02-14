陪小英赴二殯致哀 交長賀陳旦失言稱：各位死者保重？

蔡英文前往至孝廳的家屬休息室表達慰問，在二殯停留約15分鐘，對守候的媒體並未做發言隨即離去。圖中白髮者為交長賀陳旦。（趙雙傑攝）

台灣蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團遊覽車，13日晚間於國道發生翻覆意外，造成33人死亡。台北市政府在台北市立第二殯儀館設立靈堂。蔡英文總統今天下午2點30分由交通部長賀陳旦等官員前往二殯致哀，然而，全程不發一語的的賀陳旦，卻在離去時突然說「各位死者保重，大家都要保重。」，在場媒體都傻眼，之後官員替他解釋是媒體收音太差。

據《蘋果日報》，交通部長賀陳旦下午陪同總統蔡英文出現在二殯時，在場媒體追問遊覽車管理等問題，但交長全程未發一噢，直到他上車前才突然對大家說「各位死者保重，大家都要保重。」接著便上車離去。

在場媒體皆大為傻眼，但事後有交通部官員緩頰，表示是在場媒體收音太差，部長應該是說「為死者保重，大家都來禱告」、「請大家多保重」，然而眾多網友並不買帳官員解釋。

(中時電子報)