高CP值~連鎖速食「百元有找」套餐搶市!

麥當勞強打百元有找美食，讓小資上班族吃的美味又健康。（圖片提供／麥當勞）

麥當勞「超值全餐 百元有找」系列，主餐有大大鷄腿堡（圖前）、黃金起司豬排堡（圖中）、麥香鷄（圖左）及麥香魚（圖右）4種選擇，搭配經典或清爽套餐，售價95至99元不等。（圖片提供／麥當勞）

新品「大大鷄腿堡」以整塊無骨雞腿肉製作，香脆外皮與多汁雞肉讓人吮指回味，2月15日至11月14日限定期間供應或售完為止。（圖片提供／麥當勞）

必勝客「My Hot Box個人餐-超值個人餐」中，限定口味夏威夷個人比薩，內含個人比薩、薯星星與飲料乙瓶，售價99元，限平日全天取餐（周一至周五，國定假日不適用）。（圖片提供／必勝客）

近年物價飛漲，小資族如何省錢吃美食是門學問，連鎖速食業者麥當勞、必勝客紛紛推出「百元有找」套餐，強調低價美味不打折。

麥當勞推「超值全餐 百元有找」系列，有「大大鷄腿堡」、「黃金起司豬排堡」、「麥香雞」與「麥香魚」4款主餐選擇，搭配經典或清爽套餐，售價95至99元不等，除大大鷄腿堡於2月16日上市外，其餘主餐全省門市皆已販售，提供消費者超值享受;新品「大大鷄腿堡」嚴選整塊去骨雞腿肉醃漬，外皮酥炸呈金黃色澤，淋上蒜香美乃滋與酸黃瓜片，一口咬下雞肉香氣在嘴中蔓延，佐以酸黃瓜微酸味，喜愛大口吃肉的消費者不可錯過。

台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，近9成台灣上班族午餐預算在100元以下，此次推出「超值全餐 百元有找」系列符合上班族期待。

另一連鎖速食業者必勝客不落人後，推「My Hot Box個人餐-超值個人餐」，其中夏威夷個人比薩搭配薯星星與飲料乙瓶，低價99元搶市。「夏威夷個人比薩」鋪上滿滿火腿與鳳梨，入口鳳梨酸味與火腿香氣，愈吃愈順口。

(中時)