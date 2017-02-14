高CP值 連鎖速食「百元有找」套餐搶市
近年物價飛漲，小資族如何省錢吃美食是門學問，連鎖速食業者麥當勞、必勝客紛紛推出「百元有找」套餐，強調低價美味不打折。
麥當勞推「超值全餐 百元有找」系列，有「大大鷄腿堡」、「黃金起司豬排堡」、「麥香雞」與「麥香魚」4款主餐選擇，搭配經典或清爽套餐，售價95至99元不等，除大大鷄腿堡於2月16日上市外，其餘主餐全省門市皆已販售，提供消費者超值享受;新品「大大鷄腿堡」嚴選整塊去骨雞腿肉醃漬，外皮酥炸呈金黃色澤，淋上蒜香美乃滋與酸黃瓜片，一口咬下雞肉香氣在嘴中蔓延，佐以酸黃瓜微酸味，喜愛大口吃肉的消費者不可錯過。
台灣麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，近9成台灣上班族午餐預算在100元以下，此次推出「超值全餐 百元有找」系列符合上班族期待。
另一連鎖速食業者必勝客不落人後，推「My Hot Box個人餐-超值個人餐」，其中夏威夷個人比薩搭配薯星星與飲料乙瓶，低價99元搶市。「夏威夷個人比薩」鋪上滿滿火腿與鳳梨，入口鳳梨酸味與火腿香氣，愈吃愈順口。
(中時)
關鍵字：麥當勞
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