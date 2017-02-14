《Mr. Long》柏林影展首映 觀眾反應熱烈
日本導演SABU以新片《Mr. Long》第二次入圍柏林影展主競賽單元，13日晚間於柏林舉行世界首映，由於這是SABU導演第九部參與柏林影展的影片，狹帶高知名度，位於主競賽場地放映上千人的座位幾無虛席，過程有笑有淚，映後觀眾掌聲不絕於耳，反應熱烈。
片中主角張震、姚以緹、日本人氣偶像團體「放浪兄弟」青柳翔及導演SABU聯袂連袂出席世界首映。高雄電影館表示，台灣首映預計10月於高雄電影節舉行。
翻譯為《龍先生》的《Mr. Long》，描述張震飾演的台灣殺手龍，在東京執行刺殺任務失敗而逃到近郊足利市，陰錯陽差賣起台灣料理。料理太過美味，小吃攤的食客絡繹不絕，大家慕名而來，卻因此暴露身分，引發殺機。
影片前10分鐘的開場畫面，是以高雄市街景及文武聖殿作為殺手張震的背景設定，拍攝足跡遍及賊仔市、華王大飯店、高雄港等處，日本的拍攝場地則於足利市、東京彩虹大橋、筱聲神社、東照宮、鬼怒川溫泉等地。
電影館表示，SABU與高雄淵源很深，去年第3度造訪高雄電影節，也在每次來訪時嘗到在地美食，衍生新片靈感。本片是他首度跨出日本國境之外的作品，其中「台灣的風味料理」和「高雄風景」是一大特點。
電影館說，該片由台、港、日、德聯合出品，其中一個出品人「高雄人」，是高雄市政府特別以「高雄人」角度扶植電影產業，補助投資並搭配拍片支援中心協助拍攝。
(中時)
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