空軍官校教練機噪音擾人 居民盼放寬補助標準

我要評比

空軍官校教練機培育空軍健兒，但航空噪音干擾居民甚多。(郭韋綺攝)

岡山空軍官校機場教練機執行飛行訓練，起降時的航空噪音大，干擾岡山、梓官、彌陀居民，國防部為此劃定噪音管制區，並編列補助金回饋，但梓官大舍里、梓和里也覺得噪音相當擾人，卻因未達噪音標準無法獲補助，大呼不公。

「明明很吵，就是沒辦法補助。」大舍里長歐安治直指，測量噪音方法根本有問題，軍方在該里測得5次噪音，瞬間音量超過60、70分貝，已達補助標準，卻偏偏要和未起降時的音量平均，導致數值被拉低，非常不公平。

梓和里長陳金榮則指出，空官教練機AT-3、T34C，主要飛行訓練集中在上午時段、下午較少，平均一天只少40架次，其實這兩款軍機已經很老舊了，每次飛機轟隆隆聲響不但吵，也令人感到不安。

前年國防部曾到該里測噪音3、4次，噪音都達70、80分貝，後來竟被平均掉，只剩下50幾分貝，無法列入補助範圍，里民期待落空，都忿忿不平。

梓官區長蔣金安表示，目前梓官僅最靠近機場的梓義、梓信2里獲補助，但梓和、梓平、大舍、同安、中崙5里也同樣被飛機噪音吵到，已協助各里尋找測量噪音最有利的位置，盡力爭取補助。

立委邱志偉說，近年他屢接獲居民陳情，多次邀空軍司令部、空軍官校、環保局、各里長召開協調會，今年國防部終於編列預算更新機場周邊噪音監測設備，共計9座固定式監測站及2座移動式監測，測得更精準的數值，讓居民獲得應有的補助。

此外，福興里長何進柱也抱怨，不只噪音，教練機起降時噴出大量油煙味，臭氣沖天，燻得大家都受不了。

國防部目前對機場噪音制定有補償辦法，分3級距發放，第1級60至65分貝，有岡山區協和里、福興里、石潭里、後協里和協榮里，以及路竹區北嶺里、永安區維新里、梓官區梓義里。

第2級65至70分貝，計有岡山區本洲里；第3級為70分貝以上，則有彌陀區彌陀里、梓官區梓信里，計5區11里，每年共補助1002萬元。今年國防部加碼補助80萬元，補助金提高到1082萬元。

但部分區里被噪音干擾，卻領不到補助，盼軍方下修噪音標準至50分貝，並提高補助金。

(中時)