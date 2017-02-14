文總4度開執委會 討論總統等新會員入會
中華文化總會明天下午2時將在晶華酒店召開執行委員會，一旦執委諮委出席人數達標，預計討論總統等新會員入會案，討論通過後，最快3月1日再召開會員大會，屆時將選出新會長。
政黨輪替，中華文化總會會長選舉歷經多次風波，前文化總會會長劉兆玄去年11月請辭後，去年12月初召開執委會，但又因出席人數不足，執委會三度流會，明天四度召開執委會。
文化總會表示，明天執委會預計下午2時在晶華酒店舉行，將討論包含總統蔡英文在內的新會員入會案，一旦明天會議順利舉行，新會員入會案通過後，最快3月1日再召開會員大會，屆時將由會員選出執委、諮委，再由執委諮委推派出新任會長。1060214
(中央社)
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