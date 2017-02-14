遊覽車所屬 友力指車子蝶戀花買的

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賞櫻團翻覆遊覽車所屬友力通運公司，遭交通部「即刻撤銷營業執照」，友力公司負責人黃河清指車是蝶戀花出錢買，遊覽車司機康育薰也是旅行社僱用，有契約為證。

黃河清今天下午在桃園市勞動局前來稽查時，拿出契約，強調車子是蝶戀花旅行社出錢買，遊覽車司機康育薰也是旅行社僱的。

他指出，白紙黑字俱在，這沒什麼好爭的，今天事情既然發生了，就盡力幫忙、去圓滿，不要讓事情擴大。

黃河清強調，友力通運公司成立約30年，4、5年前蝶戀花旅行社開始靠行，每月收幾萬元靠行費，買遊覽車和司機管理都由蝶戀花旅行社控管。

他說，友力通運名下實際只有4台車，及3個司機，他們輪流開，他會講清楚，全力配合調查。1060214

(中央社)