元宵節4種人慎吃湯圓 噎到恐致死 速就醫

烏日林新醫院營養師林宜德也表示，其實湯圓也能吃得健康養生，如果想吃甜口味的湯圓，利用養生食材如：桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，保留食物自然風味，減少甜湯的糖分及熱量。圖片來源：健康365

元宵佳節將至，家家戶戶團圓吃湯圓，帶有幸福圓滿的含意，只是要特別注意市售湯圓為高糖、高油脂、高熱量產品，營養不高熱量卻很高！烏日林新醫院新陳代謝科醫師林瑋涵建議元宵吃湯圓最好以三～四顆包餡湯圓或十顆小湯圓為限，才不會一次攝取過多熱量與糖分，吃多不僅造成體重過重，還會增加三高、痛風的發生率。若是慢性病患者的民眾，為了避免血糖或血脂飆高，務必適量食用湯圓。

烏日林新醫院營養師林宜德也表示，其實湯圓也能吃得健康養生，如果想吃甜口味的湯圓，利用養生食材如：桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，保留食物自然風味，減少甜湯的糖分及熱量。烹調方式上如果是炸元宵或湯圓，因炸過後外皮較硬不易消化，故建議改用水煮或蒸煮湯圓。另外也不建議把湯圓當作正餐，必須攝取其他蔬菜、蛋白質等營養，避免累積過多熱量與負擔。

由於湯圓元宵的成分為糯米，對於長輩來說不好消化，再加上內餡的高油脂對身體容易造成負擔，烏日林新醫院肝膽腸胃科主任李傑哲建議，以下四種類型的民眾，宜少量食用湯圓。

一、長輩與年紀較小之幼兒

由於小朋友的消化功能比較差，而糯米含較多支鏈澱粉，黏性高，食用時沒有細嚼慢嚥或是直接一口吃下去，如果不慎突然噎到，這時務必立即送往醫院急診，等待救護車的時間可先進行「哈姆立克急救法」排除異物，一旦錯過急救的黃金時間，恐會因噎到致死。

二、胃食道逆流患者

糯米製的湯圓，需要花較長的時間來消化，食物、胃酸停留在胃太久，容易產生胃酸逆流，建議有胃食道逆流或是消化功能不好的民眾，酌量食用為佳。

三、接受過胃部切除手術的患者

只要是糯米製品，包含湯圓、麻糬、粽子、年糕等等食物，容易造成胃部負擔產生脹氣，尤其曾進行胃部切除手術的民眾，其消化吸收的功能退化。曾遇過接受半胃切除手術的阿公，因為食用糯米製品，導致腸道阻塞，就醫後利用藥物促進腸胃蠕動，才逐漸緩解不適。

四、配戴假牙者

由於戴假牙的民眾在吃湯圓時，擔心湯圓會把假牙黏在一起，通常會選擇拔掉假牙來吃湯圓，但卻導致無法充分咀嚼湯圓，反而造成胃痛或小腸不適。

最後，也建議食用完湯圓後，為了促進消化減少腸胃不適，可多多外出健走、賞花燈，有利於腸胃蠕動，幫助消化，還可幫助消耗熱量，祝民眾健康又安心，平安過元宵。

(中時電子報)