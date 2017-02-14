預掛行李好輕鬆 桃機市區預辦登機服務啟用

桃園機場公司在機場捷運A1站設置有6組與荷蘭史基浦機場、東京羽田機場等相同的自助行李託運（Bag-drop）設備。（陳麒全攝）

桃園機場捷運16日開放一般民眾試營運搭乘，桃園機場公司也於當日啟動市區預辦登機及自助行李託運（City Check-in ＋ Bag drop）試營運服務。（陳麒全攝）

桃園機場捷運A1站市區預辦登機將於2月16日開通，特別製作影片將3種預辦登機方式完整介紹。

桃園機場捷運16日開放一般民眾試營運搭乘，桃園機場公司也於當日啟動市區預辦登機及自助行李託運（City Check-in + Bag drop）試營運服務，搭乘中華航空、長榮航空、華信航空、立榮航空等4家航空公司的旅客，可於每日8時至16時，在航班起飛前3小時至機場捷運A1台北車站，辨理預辦登機和行李託運服務，不僅能節省在機場排隊等候時間，亦可有效規劃行程，讓出國旅途更輕鬆。

桃園機場公司在機場捷運A1站設置有6組與荷蘭史基浦機場、東京羽田機場等相同的自助行李託運（Bag-drop）設備，該設備是全臺首設，具有高辨識度及操作簡便之優點，列印出的自貼式行李貼條也創新不同以往，無需撕去背膠，就可直接圈黏於行李提把，方便簡易。

A1站市區預辦登機流程與桃園機場相同，旅客完成報到手續後，務必於車站現場確認行李通過安檢後再行離開，若安檢未過，基於航空保安考量，託運行李將不會裝櫃運送至機場，後續行程將受影響，請旅客注意；機場公司於A1站預辦登機區設有「行李查詢機」，旅客可以行李收據查詢確認，若順利通過安檢，查詢機將顯示行李抵達機場時間，避免延誤。

市區預辦登機為免費服務，也開放給未搭乘機場捷運的旅客使用；但仍有部分特定旅客無法使用，包括年齡12歲以下單獨旅行兒童、購買客艙佔位行李者、使用空位搭乘之航空公司員工等，此類旅客仍請依照往常方式至桃園機場辦理登機報到手續。

預辦登機託運行李尺寸也有所限制，超大件及過長行李將無法運送，可託運行李最長邊不得超過70公分，或長、寬、高總和不得超過158公分，行李尺寸如有任何疑慮，請先洽搭乘之航空公司詢問。

另關於行李退掛或延遲部分，若旅客已於A1站辦理行李託運，因故需退掛者，若行李尚未運送，可於A1站辦理退運及領取；如行李已裝櫃運送至機場，則必須前往桃園機場，親洽航空公司服務櫃檯辦理退運手續。行李遺失或延誤，則依航空公司行李服務相關規定辦理。

(中時)