天冷加重頻尿！5種原因易刺激膀胱

醫師指出偶爾發生的尿急不需過度擔心，但是如果你的排尿頻率發生劇烈變化，並持續好幾個星期或好幾個月，那麼就要進一步檢查了。圖片來源：健康365

當你在看電影時或開車時，總會感到有尿意襲來。出門在外尿意總是造成不少困擾；當然，喝大量的水一定會讓你想跑廁所，但其實，日常生活中的飲食與工作壓力都是導致上廁所次數增加的誘因。

泌尿科醫師指出有許多原因會讓人感到膀胱不適，仍無法確定為什麼某些食物跟活動會導致上廁所的頻率增加；如果你常感到尿急，那麼可能是因為尿道炎或膀胱炎，若上廁所的時候伴隨著疼痛及灼熱感，尿液呈現混濁並惡臭，就要就醫檢查了。

當你發現自己比一般人更常跑廁所，，你可能得留意以下會導致頻尿的成因：

1. 神經

壓力和焦慮會影響調節大腦的信號，易導致尿急。

2. 酸性食品

根據美國的克利夫蘭診所（擁有全球知名的婦科泌尿專科診療中心）信息指出，柑橘類水果和果汁會對某些人造成膀胱刺激，像是蕃茄製品，如：義大利麵醬會造成頻尿。

3. 酒精和咖啡因

遲鈍的神經以及飲用大量的液體，是罪魁禍首。有些人喝紅酒特別容易感到尿意，另外，啤酒或咖啡也是頻尿因素。喝啤酒或咖啡。

4. 藥物

特別是高血壓的藥物，由於某些藥物具利尿的副作用，會導致尿急。

5. 辛辣食物

克利夫蘭診所的報告指出，對某些人來說，辛辣的食物有很大程度上與酸性食物相同，都會刺激膀胱。

醫師指出偶爾發生的尿急不需過度擔心，但是如果你的排尿頻率發生劇烈變化，並持續好幾個星期或好幾個月，那麼就要進一步檢查了；時常感到頻尿且嚴重影響生活品質，可能是疾病所導致，如膀胱感染或糖尿病，建議應立即就醫檢查，寒流來襲，氣溫急速下降，天冷也會造成頻尿的情況加重。

(中時電子報)