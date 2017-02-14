赴日戰日本隊 中職聯隊球衣亮相

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中職聯隊球衣。（中職提供）

中華職棒日前公佈中職聯隊26人名單，將在2月28日、3月1日於日本福岡巨蛋交手日本經典賽國家隊，中職也為今年聯隊設計白、藍兩款球衣的球衣，在今天(14日)對外發表。

去年中職聯隊在冬季聯盟所穿著的球衣，以藍灰色系搭配直條紋，受到外界好評，這次中職再組聯隊參與「2017中職日職對抗賽」，球衣也延續相同設計，並加新穎變化，兩款球衣今天正式對外亮相。

這次中職聯隊26人名單中，也包括Lamigo桃猿賽格威、道恩斯及中信兄弟艾迪頓3名洋將，期望提升對戰強度，全隊預計23日報到，24、25日在桃園青埔副球場練球，26日啓程飛往日本福岡，並前往軟銀鷹二軍基地筑後球場練球，備戰2場對抗賽。

(中時電子報)