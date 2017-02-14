竹東山歌節16日登場 參賽者逾千人
被譽為具有濃厚客家色彩的竹東天穿日客家山歌比賽，將自16日至19日起，在竹東戲曲公園登場，今年計有1200人報名參與，從4歲到100歲都是參賽者，參賽者年齡分布廣。今年活動將結合踩街遊行、客語闖關等，期望讓更多人開口說客家話、耳聽客謠。
竹東客家山歌比賽自1963年傳承至今，今年是第53屆賽事，比賽分為合唱、長壽、少年、山歌子、老山歌、平板、小調、男女對唱、客家歌謠親子組、客家音樂劇組等，參賽者年齡分布眾。
除了客家山歌比賽外，今年活動還有踩街遊行，預計16日上午9點30分，自竹東火車站站前廣場出發，沿著東林路往客家戲曲公園，10點30分時，將以客家獅、古禮祭天展開開幕式，活動會場還會限量發送象徵女窩補天的五色石手鍊，紀念天穿日意義。
活動會場亦有踩鹹菜體驗、甜粄，以及手作五色湯圓、環保DIY、客語闖關等。2月17、18日2晚，將由松興戲劇團演出客家大戲，以及客家歌手曾仲瑋創作專輯「掌牛哥」簽唱會、金曲客家專輯得主王鳯珠山歌新唱、烏克麗麗、三腳採茶戲、山歌體驗教唱等。
竹東鎮長徐兆璋表示，希望山歌藝術節，能讓山歌文化向下扎根，吸引年輕人參與，傳承特色文化，同時也推廣竹東鎮觀光，讓大眾體驗客家山歌、客庄之美。
(中時)
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