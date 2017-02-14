網紅Yuki化身辣版徐懷鈺 雲林燈會秀美腿
「徐懷鈺」現身2017雲林燈會主舞台，吸引粉絲尖叫連連，這位跟徐懷鈺一樣叫Yuki的網紅美女，不但外型酷似本尊，一身火辣旗袍，不畏入夜10度低溫秀美腿，更是燈會的一大亮點。
從網路主播出道的Yuki,本名許瑜珊，世新大學新聞研究所碩士，因為外語流利，又擁有外語導遊執照，被今年燈會相中，主持一連8天的晚會活動，Yuki說：「因為出道常被誤認是徐懷鈺，所以我就取藝名叫Yuki,努力朝主持界的國民天后邁進！」
從元宵節到本週六（18日），Yuki每天下午五點連站六小時，身上貼滿暖暖包，以改良式性感旗袍，配合主燈「鳳凰來儀」的古典美，她透露：「還好我準備很多暖暖包貼在旗袍內，所以台上一條龍，台下包肉粽，套了五件毛衣，大風衣、圍巾，對抗入夜的寒風。」
尤其今年大會邀請了來自全台各地與國外一共七十多組的表演團體，讓Yuki展現中台英日泰語主持功力，她說：「今年節目太精彩，讓我跟著穿越古今的傳統與現代音樂、特技、舞蹈、配上燈會高科技的光與影交錯，五小時絕無冷場，帶著觀眾唱唱跳跳，把寒流給擊散了！」
(中時)
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