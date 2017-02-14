大仁科大捐獎學金，仕絨國小學生數逆勢成長

大仁科大每年捐助同鄉的仕絨國小學生獎學金，讓學校學生數在少子化的浪潮中逆勢成長。（潘建志攝）

大仁科大董事長黃國慶親自到學校頒發獎學金。（潘建志攝）

屏東縣鹽埔鄉仕絨國小是鄉內最小、學生數最少的小學，學生也逐年流失。位在鹽埔鄉的大仁科技大學因此成立獎學金，103學年起補助仕絨國小每個學生3000元學雜費，學生數在少子化的浪潮中逆勢成長，已從最少時48人增加到現在66人。

為了協助同鄉的仕絨國小學生回流，大仁科大董事長黃國慶因此成立「黃道宜幸福獎學金」，在各界善款協助下，幫學生們繳交學雜費，迄今已3年。昨日黃國慶和校長王駿發、副校長黃國光等人均出席頒發獎學金，學生們都非常開心。

校長林育妃也開心地說，「這學期還會有1名學生轉入，全校學生數達66人！」比最低時48人成長了許多。也因為人數增加，每學期獎學金發出總額也從最初的15萬，增加到這學期近20萬元。黃國慶笑說，「不怕獎學金發得多，只怕沒有學生來」。

林育妃說，除了獎學金加持外，學校近年來也努力辦學，推廣國際、環境與生命教育，受到家長肯定，也是吸引學生回流的原因，甚至還有外鄉鎮學生轉來，未來學校會繼續努力。

(中時)