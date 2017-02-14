7旬比丘騎機車 竟從南投迷航到苗栗

廖姓比丘從南投縣國姓鄉一路騎機車到苗栗通霄，員警發現上前關心，熱心機車行老闆連人帶車將比丘載回南投。（黎薇翻攝）

75歲廖姓比丘從南投一路騎百公里到苗栗通霄，又餓又累，員警煮素麵給他填肚子。（黎薇翻攝）

南投縣75歲廖姓比丘從南投國姓鄉騎機車，打算前往彰化八卦山修行，因路況不熟，竟一路騎上百公里到苗栗通霄，又餓又累，員警發現上前關心，趕緊煮素麵給他填飽肚子，還聯繫熱心機車行老闆連人帶車將比丘載回南投，結束驚魂之旅。

75歲廖姓比丘13日早上9點許從南投縣國姓鄉騎機車北上，準備到彰化八卦山修行，因路況不熟，竟一路騎了百餘公里，跨越4縣市到苗栗通霄地區，傍晚5點多在台一線新埔段路邊徘徊。

通霄分局埔口派出所副所長張景霖、警員曾榮湧發現老翁在台一線上徘徊，老翁衣著單薄不敵寒流，顯得飢寒交迫。

員警熱心詢問，75歲廖姓老翁說，他在南投埔里受戒出家20多年，幾乎足不出戶，計畫要到彰化八卦山修行，才獨自從南投騎機車出門，因路況不熟到處亂繞，竟一路往北騎到苗栗通霄，身體疲憊停在路邊休息，不知要往哪騎。

副所長張景霖說，得知老翁一整天沒有進食，先將他帶回所出所休息，提供熱茶和素麵讓他充飢，認為警察做好為民服務工作，也算是一種修行。

(中時)