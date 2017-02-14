F-35修改有成 4月取消體重禁飛令

原先F-35有彈射風險,因此禁止體重過輕、肌肉不夠壯的飛行員操作。在完成改裝後，預定4月可以取消體重禁令。(圖/洛馬公司)

美國空軍準備取消體重過輕飛行員不得駕駛F-35戰機的飛行限制，在修改了彈射椅和頭盔輕量化之後。最快在4月，61公斤以下的飛行員可以接受F-35戰機的飛行訓練。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍在2015年發現，重量小於136磅(61公斤)的F-35飛行員，在危急狀況下，從飛機上緊急彈射時會有頸部受傷，甚至致命的危險。在分析原因後，認為與US16E彈射座椅的角度，和過重的飛行頭盔有關，因此要求彈射座椅廠商馬丁貝克(Martin-Bake)和飛行頭盔製造商洛克威爾柯林斯(Rockwell Collins)限期改善，調整他們的產品。

現在，改進後的彈射座完成大部分椅系統測試，F-35聯合計劃辦公室（JPO）將測試數據提供給空軍管理中心，在審查完之後，空軍工程師和飛航安全專家將會作出最後報告。

F-35聯合計劃辦公室安全部門的史考特.普勞斯將軍(Gen. Scott Pleus) 說，「假設座椅滿足彈射壓力規格，並且能夠證明我們的體重輕的飛行員，在彈射時的頸部壓力在安全範圍內，我們將消取消目前重量限制。」

US16E彈射座椅中的調整降落傘負載壓力，以適應不同體重的飛行員，頭部支撐枕(靠頭)也做了調整，有助於舒緩頭部和頸部在彈射時的壓力。而洛克威爾柯林斯頭盔的重量，則是從5.1磅(2.32公斤)下降到4.6磅(2.09公斤)。

不過，有一些空軍高層認為，光是由馬丁貝克公司修改，可能改善幅度不夠，他們主張尋找第二種彈射座椅。去年夏天，軍備採購官員阿諾德·班奇中將(Arnold Bunch)要求ACES(高級概念彈射座椅，現在由古德里奇噴射公司Goodrich管理)能否加入F-35的彈射椅開發。

這項研究該報告將於3月發布，其他彈射椅製造商的加入，對於解除飛行員體重限制會有幫助，ACES會希望得到這筆訂單，考慮到美國三軍對F-35的採購總數達到1,763架，只要分到部份的製造量，都是巨大的收益。

現有已量產的F-35機隊，屆時也必須改造彈射椅，洛馬公司已開始製定初步的改造流程以及相關測試，儘量在不影響交機進度的情況下完成彈射椅安全性改造。

(中時電子報)