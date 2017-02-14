給你一個讚！海軍艦指部募集5700雙鞋送愛到非洲
「你有幾雙鞋子呢？」海軍艦隊指揮部愛心不落人後，響應「舊鞋救命」活動，1個月募集5700多雙舊鞋，指揮官蕭維民自身捐出16雙鞋子，今天代表全體官兵捐贈給舊鞋救命國際基督關懷協會，近日將送往非洲，幫助當地孩童，免於沙蚤病危害。
舊鞋救命國際基督關懷協會發起人楊右任說，自己曾在海軍陸戰隊66旅服役，與海軍相當有淵源；以往透過網路、民間方式募集舊鞋，這是首度由軍方力挺，自發性募集舊鞋，他會化身「郵差」，把愛送往非洲學校、育幼院、教會。
楊右任從2014年發起舊鞋救命活動，迄今在台募得逾百萬雙舊鞋。他說，非洲肯亞孩子赤腳走路，遭受沙蚤病肆虐，他透過臉書發起募捐深獲各界支持，已將30個裝滿舊鞋的貨櫃到非洲肯亞、烏干達等地，更延伸關懷水源、教育、心靈層面問題。
海軍艦指部指揮官蕭維民獲悉「舊鞋救命」活動，主動號召弟兄募集舊鞋，不到1個月募得5700多雙，成果豐碩。他說，艦指隊也是社會一份子，愛心無遠弗屆，肯定國軍弟兄發揮救濟精神，展現溫暖助人情懷。
(中時)
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