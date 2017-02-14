詹啟賢：參選2020總統是個人承諾

詹啟賢（前排右二）今走訪新竹縣文林閣、義民廟，懇託黨員支持參選黨主席。（莊旻靜攝）

國民黨前副主席詹啟賢今走訪新竹縣文林閣、義民廟，受訪時指出，宣布參選黨主席及2020總統，是他個人對黨的承諾、民間期許的回應，「並無要求其他參選人」，對於他人是否表態，詹啟賢則表示「不做評論」。

詹啟賢爭取黨員支持，他坦言國民黨「年輕人不太夠」、有斷層，見到地方基層老、中、青齊聚一堂，他也認為應朝此方向努力。他懇託黨員支持他選黨主席，但對於總統，他也明言，要參選2020總統，是他個人對黨的承諾、民間期許的回應，但國民黨總統候選人產生仍有一定機制，在機制下，該承擔就承擔、該抬轎就抬轎。

詹啟賢指出，他無包袱，曾在黨、政府做事，但也在民間自力經營企業，他過去無爭、與人無恩怨，現今則是他該出來服務時機。詹啟賢也認為自己沒有舊觀念、具備企業經營的經驗，有能力可以改變國民黨，懇託黨員支持他參選黨主席，期許國民友黨所改變。

詹啟賢對前晚發生在國道五號的重大車禍感到遺憾，哀悼往生者，也期望傷者盡速復原，呼籲大眾注意行車安全。

(中時)