情人節過完是營養師節 部桃呼籲多吃蔬菜
衛生福利部桃園醫院今天上午在1樓大廳舉行「天天5蔬果 、癌症遠離我」健康飲食宣導，並準備新鮮蔬果送來來院完成癌症篩檢的民眾，鼓勵民眾從規律運動和飲食中防癌，並準備了蔬果健康操以及趣味遊戲，呼籲民眾重視癌症篩檢及健康飲食的重要性。
部桃表示，每年有很多的節日，民眾也會藉此大快朵頤一番，但別忘了2月22日是營養師節，「一年也有這麼一天讓民眾回想一下健康飲食的重要」，營養科主任范純美表示，現代人生活步調快，卻沒有足夠的食物營養成分知識，才會讓不良的飲食習慣危害自身健康。
營養科主任范純美指出，現代人在食物攝取上最難做好的就是控管「質」與「量」，才會導致攝取的營養不均或過剩，而營養師的角色就是替民眾把關，醫療院所、各級學校、團膳公司、社區、長照機構等都能看見他們的身影，並透過等全方位的營養服務，讓民眾能藉由營養知識的宣導，達到預防疾病的效果。
(中時)
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