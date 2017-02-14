六福客棧大方慶周年 3／23起福園消費送烤龍蝦
為歡慶45周年，六福客棧自3月起推出一系列「好客在六福」感恩回饋活動，自3月23日起至年底將每週四定為「好客日」，客人只要週四到六福客棧福園廳消費(成人消費)，就招待價值990元的明太子焗烤波士頓龍蝦乙份。
而自4月 1日起至5月底止，客人於活動期間到六福客棧金鳳廳消費滿千元，即可享有「最愛經典粵菜嘗鮮刮刮卡」乙張，招待顧客免費品嘗金鳳廳最著名的經典粵菜如佛跳牆、明爐烤鴨三吃 等免費試吃。。
六福客棧推出的周年慶系列活動還包括有：時光回顧展、十大經典粵菜、百人試菜等活動，內容豐富多樣。
位在台北市松江路、長春路口的六福客棧，自1972成立以來，見證了台灣退出聯合國、台灣經濟起飛等近代史，白牆紅柱綠琉璃，濃濃的中式風格建築、經典的港式粵菜，吸引著無數旅客前往朝聖。
六福旅遊集團莊秀石總裁今(14)日回憶起六福客棧歷史時表示，六福客棧興建時，周邊一片荒蕪，連路名都沒有，所以門牌還是自己選的，當時六福客棧可是松江路上第二棟大樓，開幕時非常風光。
莊秀石表示，六福客棧一開始就堅持一切以最高規格打造，傳遞高檔服務品質。莊秀石說，六福客棧門口貼的是日本訂製磁燒出「六福客棧」的字型磁磚，甚至連看不到的鋼筋都是引進日本技術最高規格打造，當時全台灣只有三棟建築以相同工法建造(包括國父紀念館)。
從日式餐廳的流水麵線到金鳳廳的港式推車、經典粵菜，每位工作人員更是萬中選一，身穿訂製中式旗袍或毛西裝，還曾有潘越雲、萬沙浪駐唱，一開幕就造成轟動，每天長長的人龍準備排隊入場。
(工商)
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