中台社區囤積廢棄物 張廖萬堅要求清除
台中市南屯區春社里中台社區附近，從102年起遭棄置廢棄物遲未清除，立委張廖萬堅今天邀集相關單位召開協調會，要求3個月內清除完畢。
中台社區附近自102年起遭棄置廢棄物卻遲未清除，張廖萬堅接受陳情後，今天邀請空地主管機關，包含財政部國有財產署、國防部軍備局、台糖公司、嶺東科技大學及台中市環保局召開協調會，台中市議員張耀中與何文海也出席協調會質疑環保單位稽查不力。
張廖萬堅指出，會中達成結論，要求環保局協調各土地所有權機關，1個月內擬具「清除計畫」，並於3個月內將囤積多年的廢棄物清除完畢，還給當地居民一個乾淨、適合居住的環境。
張廖萬堅指出，根據出席各單位回報顯示，遭傾倒廢棄物的空地至今尚未清除，環保局也未對土地所有權機關祭出重罰，導致遭棄汙染物持續影響和破壞周遭環境，甚至還有民眾持續棄置及焚燒垃圾。
張廖萬堅認為，雖然有抓到偷倒廢棄物行為人，也都已判刑或司法程序進行中，但因為罰則刑度過輕且還能獲得緩刑，而行為人疑似又多為人頭戶，對於意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用。
張廖萬堅在協調會中，要求環保局應主動協助各主管單位，1個月內擬具清除計畫，並於3個月內清除完畢、清除所需費用，未來應向行為人要求「代位求償」，未來他將於立法院召開公聽會，提案修改「廢棄物清理法」，加重違法傾倒廢棄物刑責且不得緩刑，1個月後將再次召開協調會，了解各單位實際處理進度。1060214
(中央社)
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