姊弟戀婚姻 香港新世代接受度變高
今天出爐的香港民間調查顯示，逾半受訪情侶為女方年齡比男方大或男女同齡，愈來愈多年輕人接受姊弟戀婚姻。女性普遍表示愛情與年齡關係不大，男性則認為年長的女性更具包容心。
新華社報導，香港購物商場apm在14日公布關於「新世代戀愛觀及結婚消費」的調查報告，發現一半以上受訪情侶為女方年齡比男方大或男女同年紀。
報告顯示，超過50%的受訪女性接受伴侶比自己年輕3至5歲，認為愛情與年齡關係不大，對姊弟戀持開放態度。超過50%的受訪男性接受伴侶比自己年長3至5歲，並認為年長的女性包容心比較大。
報導指出，姊弟戀已非新鮮事，香港社會裡「修成正果」的姊弟戀婚姻也逐年攀升。
香港公教婚姻輔導會輔導員華吳潔玲在調查發表會上說，近年見到愈來愈多姊弟戀步入婚姻，10年前可能100對裡僅有1對，現在100對裡有7至8對姊弟戀。
她認為，這種現象背後原因在於時下女性經濟更加獨立，雙方選擇伴侶考慮的首要因素在於心靈溝通，而非經濟狀況。若兩人交往時可以相互包容溝通，年齡就不是問題。
在發表會上現身說法的張先生說，女友比他大2歲，更加體諒並理解他，他還直說自己「賺到了」。他的女友表示，彼此磨合溝通，感情就會往好的方向發展；交往雙方經濟獨立即可，未來可以攜手共創。
這份調查蒐集305份問卷，調查對象為19歲至37歲的人士。女性占55%，男性占45%。1060214
(中央社)
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