賞燈會累了歇歇腳 美食小吃別有風味

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來雲林觀賞台灣燈會是今年春遊正夯活動，50公頃展區面積、3000盞燈都是歷年之最，賞燈累了歇歇腳，品嚐美食小吃別有風味。

2017台灣燈會正在雲林舉行，面積10公頃北港燈區7日啟燈，面積40公頃虎尾主燈區8日試營運、11日正式啟燈，以「吉鳴雲揚」主題，呈現「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3主軸。

6大主題燈區「永續樂活、阮ㄟ故鄉、偶戲春秋、百米藝閣、宗教祈福、工藝風華」，除了「工藝風華」在北港，其他都在虎尾。

走進虎尾主燈區，許多民眾的第一個感覺就是「好大」，有人已經來過3次，仍然意猶未盡地說「還沒逛透透」，問原因，共同的回答是「以前沒見過這麼豐富多彩的燈會」。

民眾說，既然來了就要看個夠，怎捨得走馬看花，觀賞各個特色花燈，雙腳還是會走累，縣府官員表示，展演場地及美食區有座位，尤其美食區，品嚐特色小吃美食，還可歇歇腳。

台灣燈會在雲林虎尾主燈區設置「鳳鳴吉市」美食區，網羅全台美食，賞燈的國內外觀光客驚呼，台灣特色的夜市在這裡感受得到，美食價格是夜市的銅板平民價、比觀光區還低廉。

雲林縣政府建設處指出，美食區面積近5000坪、700個攤位，以光環境的四季主題打造，矗立春、夏、秋、冬4座巨型花燈迎賓門，小吃色香味之美與花燈之美融合。

除了造型特色，承辦的奇泓創意行銷公司表示，「鳳鳴吉市」還有例如欣吉園（1963年斗南阿吉冰果室）等多家老字號店家，用最原汁的在地口味，讓民眾感受得到雲林的農特產與風土民情。

除了虎尾主燈區的美食區，還有北港老受鴨肉飯等許多特色小吃；美食區承辦單位並印製「雲林四季旅遊小吃口袋手冊」、準備5萬盞小提燈及1萬張縣內弱勢團體消費券回饋，邀請民眾賞燈會之餘，也來美食區歇歇腳、品嚐特色小吃。1060214

(中央社)