范冰冰李晨情人節微博放閃 羨煞粉絲
中國大陸影星范冰冰今天在微博放自拍照，照片中的男友李晨在身邊睡著，她則因拍大夜戲還醒著，並祝大家情人節快樂。許多粉絲雖是「單身狗」，仍力挺偶像到底，表示「這碗狗糧我吃了」。
范冰冰14日下午放上這張兩人在車上依偎的黑白照，寫道：「連續幾天的大夜戲！加起來只睡五小時！此刻，他睡著！我自拍！祝所有小夥伴們，情人節快樂！」
這則微博發表約半小時就有5萬多人按讚。留言的粉絲中，有不少表示自己是「催婚團」來打卡。
李晨的微博當然也沒晾著。下午2時多，他在微博放上一段自製的短片，內容是他和范冰冰合照及兩人Q版漫畫。李晨甜蜜寫下：「情人節，過給心中有情的人。」
兩人網路上大方傳情，粉絲們則是忙著祝福、吃「狗糧」。1060214
(中央社)
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