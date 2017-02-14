情人節噱頭 陸成都街頭現移動papa車

為迎接情人節，大陸四川成都街頭出現「行動papa車」，引來市民圍觀。(取自四川新聞網)

大陸四川成都情人節出現的「行動papa車」內部擺設。(取自四川新聞網)

為迎接情人節，大陸四川成都有商家，自製「情人節移動PaPa車」(papa意指性行為)，因文字過於露骨，已被當地工商局責令整頓改進，大陸學者也批評這樣的宣傳方式「太汙」。

四川新聞網報導，成都街頭14日出現一輛印有「情人節移動PaPa車」字樣的房車在行駛，還寫著「招手即停」，引來不少市民駐足圍觀。「掃碼關注送禮物，移動PaPa車，歡迎上車參觀」，一位工作人員正在熱情的招攬圍觀者掃QR code，報導指，參與活動的市民不少，大多是年輕人。

大陸記者親身體驗，在掃碼關注後，工作人員會讓參與者進入到房車內，輸入口令，便會在手機上收到一個隨機的顏色，每種顏色對應的獎品也各不相同。獎品包括玫瑰、巧克力等。

策劃此次活動的網路公司現場負責人段先生表示，「PaPa車」只是公司想出來契合情人節的一個策劃，旨在讓更多的市民了解公司的產品，公司最多只是贈送一些禮品，但絕對不會允許參與者在房車上「PaPa」。段先生稱，儘管車身上有「招手即停」字樣，但一上午的巡遊，並沒有市民攔車索取禮物。

對於部分網友提出的「太過惡俗」的評價，段先生則認為，這只是契合情人節氛圍的一種宣傳手段，並沒有什麼出格的舉動，現在大多數人的觀念都在轉變，相信還是有不少市民會接受的。

大陸記者將此情況告知成都市工商局，相關負責人表示，「他們已經整改了」，成都市工商局接到反映後很重視，立即查詢了該公司信息。據悉，該公司地處高新區。目前，高新區工商局已責令該公司對廣告語進行了整改，將相關標語撤下。而整個過程，該公司的負責人也非常配合。

大陸社會學家胡光偉接受四川新聞網採訪時表示，從道德層面來說，用網絡低俗語言來做廣告，這就不好了。胡光偉說，這種目的明確、吸引人眼球的廣告行為，就中國的傳統而言，很多人或許都不能接受，他認為，做廣告謀取利益，是可以的，但應該有底線，不能太污太黃。

(旺報)