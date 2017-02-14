遊覽車翻覆 李敏惠走了鄰居不捨

賞櫻團遊覽車翻覆釀33死，住桃園市蘆竹區未婚的39歲李敏惠不幸罹難，鄰居震驚也難過，感嘆一個好人，這樣就走了。

鄰居指出，李敏惠喜歡外出旅遊，工作認真勤奮，與鄰居處得很好，李敏惠和妹妹2人同住南崁一棟社區大樓內，也一同在電子公司上班，妹妹接獲噩耗，已至台北處理後事。1060214

(中央社)