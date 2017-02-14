越南漁民前往法院抗議中部海域遭污染
台塑河靜鋼廠去年4月排污造成越南中部海洋環境事故，衝擊當地漁民生活與生計。當地仍有對此案不滿的民眾再度集合，從義安省前往河靜法院前抗議。
對於台塑河靜鋼廠排汙造成環境事故善後情況，越南政府至今仍在積極處理中，已完成第一波對受損民眾的約1.33億美元賠償金支付，1月底再提撥約7457萬美元，進行第二波賠償。
消息人士表示，今天數百名民眾在神父阮庭淑（Nguyen Dinh Thuc）的帶領下，上午從義安省（Nghe An）出發，準備騎車前往距離約170公里的河靜省（Ha Tinh）奇英市（Ky Anh）法院抗議並提出訴訟。
這些民眾帶著旗幟與「我選魚」、「請協助我們抗訴台塑」等標語，在路上成群集合，機車一輛接著一輛準備前往奇英市法院。當地交通警察也協助維持交通秩序。
越南當地漁民去年9月底曾經成群集結奇英市法院，向台塑河靜鋼鐵廠提出506起訴訟案，但是訴訟後來都被法院駁回。1060214
(中央社)
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