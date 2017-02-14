殺很大！高雄5特色飯店聯盟 總統套房下殺2.5折

我要評比

高雄市五家新興飯店聯盟，平日殺很大入住總統套房只要2580元。（柯宗緯攝）

宮賞藝術大飯店有獨特賽車房。（業者提供）

樂逸旅居走精緻、奢華風，總統套房原價破萬，現在只要2580元。（柯宗緯攝）

高雄5家年輕、特色主題飯店，今（14）日宣布組成特色飯店聯盟，平日入住總統套房殺很大，原價上萬多房型，每晚只要2580元。另也與台中特色飯店聯盟策略合作，加送高鐵票一張，盼南客北送，互相拉抬曝光度及入住率。

這5家特色飯店，大約開1、2年左右，由幾位有想法的7年級生負責人構想，提出策略聯盟。28歲樂逸旅居執行長蔡肇洋表示，即日起至5月31日，共同推出平入入住總統套房2580元，最貴一間原價3萬8000元，現在促銷CP值保證破表。

蔡肇洋說，5家飯店分別為宮賞藝術大飯店有賽車房等主題房型；獅子王商務旅館有港廚進駐；樂逸旅居走精緻、奢華風；麗馨麗登汽車旅館提供歡唱；旗津道沙灘酒店有無敵海景。加上飯店分別坐落於六合夜市、漢神商圈、旗津、鳳山等鬧區，交通便利。

台中特色飯店聯盟召集人胡智鈞指出，台中聯盟組成後，衝高知名度，主要以國旅客為主，也深受港澳客喜愛。昨他加碼宣布「利多」，凡高雄特色聯盟飯店旅客，再轉往台中特色聯盟飯店入住，免費贈送一張高鐵票。

此外，高雄傳出飯店景氣差到殺得刀刀見骨，甚至有一晚800元喋血價。高市觀光局長曾姿雯表示，無法證實這項傳聞，但業者間彼此會約束，樂見良性競爭，而非惡意削價。她肯定特色聯盟在陸客限縮狀態下，聯合開拓客源，這項成功經驗值得其他業者借鏡。

(中時)