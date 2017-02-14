遊覽車駕駛超時工作成常態 高市去年罰6家

高市勞工局去年勞動檢查客運業者，查獲18家違規。（柯宗緯攝）

台灣旅行社搶國旅市場，通常把行程排滿滿，「早出晚歸」是常態，駕駛工作超時更是公開秘密。去年高市勞工局查獲18家業者違法，其中6家單日工作超時。高市旅行公會建議，若單趟車程超過2.5小時建議留宿，可玩得更盡興，刺激當地觀光，也避免司機舟車勞頓太操勞。

賞櫻團一日遊出意外再度揭露，遊覽車司機超時工作事實。高市旅行公會理事長吳盈良指出，國內旅行社接國旅市場，通常遊覽車不會超過8年，都在5年內，但民眾喜歡「俗又大碗」，旅費便宜、行程從早塞到晚，如此降低旅遊品質。

吳盈良舉例，以高雄出發到苗栗旅遊，單趟車程就3小時，來回6小時，遊客下車吃飯、上廁所，沒多久就得回程，因此行程通成塞得滿滿，演變成早早出門、晚晚返家，這在業界是公開的事實。

他認為，若要改善這種狀況，必須改變整體旅遊品質。國內旅遊來回車程以不超過5小時為原則，遊客多住一晚，行程可分散、較不緊湊，亦可帶動當地觀光，再者遊覽車駕駛也不無需為趕路，而超時爆肝工作。

高市勞工局相當重視駕駛人員工作超時問題，去年聯合公路監理單位加強勞動檢查，總計執行客運業勞動檢查266次，處分18家違法業者，其中6家單日工作超時、4家未於每7日給予勞工1日例假休息、5家違反勞基法達2次以上，總計裁罰82萬。

勞工局長鄭素玲說，期待透過加強勞動檢查，避免駕駛面臨長途駕駛的過勞情形，反遭旅行社及所屬公司濫扣工資，淪為低價旅行團犧牲品，以提升駕駛勞動權益，降低事故風險。

(中時)