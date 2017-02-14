八通關古道探勘計畫 將立布農族紀念碑

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展開為期十天的八通關越嶺古道探勘計畫。(楊漢聲攝)

將設置布農族紀念碑。(楊漢聲攝)

花蓮縣卓溪鄉公所與行政院東部聯合服務中心，舉辦為期10天的八通關越嶺古道探勘計畫，包括玉山國家公園人員、卓溪布農族協作員等12人，從卓溪南安出發登至南投東埔；未來計畫設立記念碑，紀念過去與日本人作戰而過世的布農族人。

玉山國家公園早期為布農族傳統領域，1915年日治時期，布農族人發動反抗日本政府-大分事件，事發地就是現今玉山國家公園，由日本警察闢建的「八通關越道路(現為八通關越嶺古道)的大分駐在所」。

(中時)