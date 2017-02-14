不怕黃曆大凶！桃共108人登記結婚
桃園八德區戶政事務所今天共有9對新人來辦理結婚，不但是歷年來最高，戶所甚至幫忙設置了情人節結婚專櫃，主任王瓊慧表示現代年輕人想法新潮，雖然農民曆上是「大凶」但仍不忌諱，相信真愛無敵，也祝他們幸福。
根據桃園市政府民政局戶政科統計，桃園全市今天共有18對離婚、108對新人登記結婚，其中以桃園區26對居冠，中壢區23對居次，龍潭區成為黑馬，共有11對登記結婚，其餘則是八德區9對、蘆竹區9對、龜山區9對、大園區6對、大溪區7對、平鎮區3對、楊梅區3對、觀音區2對，新屋區和復興區則都掛0，中壢區還有1對男男同性註記。
八德區戶政事務所今天更設置結婚登記專櫃，讓新人們能在充滿節慶的氣氛下完成結婚登記，擔任汽車銷售員的30歲新人詹子緯，今天上午和愛情長跑14年的33歲的女友詹韻琦登記結婚，詹子緯說，高中時因為打工認識女友，就此驚為天人，他追了很久才交往，沒想到竟長跑14年，如今已有愛的結晶，決定在情人節登記結婚。
37歲的新人許哲堯則和37歲的郭雅菁愛情長跑22年，兩人從高中開始交往，期間曾因唸大學、當兵、日本留學等遠距離因素分手兩次，但兩人7年前再度復合，相約今天情人節牽手一生，如今還在元智大學附近共同經營滷味攤，成為愛情事業雙夥伴。
(中時)
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