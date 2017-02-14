科技部：啟動學術倫理管理網
台大教授郭明良論文造假爭議尚未落幕，科技部今天重申，從未延宕審查辦理進度，除於去年11月函請台大提供相關資料，並同步組成獨立學術倫理調查委員會，進行科學數據的比對分析與相關論文的查證，目前已完成4次審查會議。
不過，科技部指出，由於本案樣態繁複，牽涉人數眾多，尚需借工程師科學專業判定，將依據科學事證嚴謹調查，並加速本案審理進度，將學術倫理審議會審議結果對外說明。
科技部表示，為支持學研界投入研究，突破創新，除持續優化各項學術補助措施，亦積極建構補助單位與執行機構的學術倫理內控及管理機制，務使科研人員安心投入研究，並維護臺灣在國際學術研究聲譽 ，相關學術倫理精進措施。
科技部指出，首先參考國際作法及考量我國國情，將成立專業專責「學術倫理辦公室」，辦理擬定學術倫理政策與措施、學術倫理教育、諮詢、輔導、案件處理與相關事務。
其次，為使各執行機構善盡管理責任，已函知各機構，應於今年12月1日前完成「訂定學術倫理管理及自律規範」、「指定或成立學術倫理管理專責單位」、「建立學術倫理教育機制」及「訂定學術倫理案件處理標準作業流程」等事項並報部備查，未辦理完成者得不受理所申請之研究計畫。
第三，對於違反學術倫理案件之處分，科技部指出，倘確認執行機構有重大管理疏失者，將由追回部分管理費修正為追回部分或全部補助經費；另就研究人員違反學術倫理行為者，也將增列撤銷所獲獎項之處分。
(中時)
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