美國學校情人節愛心氣球義賣，捐助台灣世界展望會。（柯宗緯攝）

今天是一年一度西洋情人節，上午高雄美國學校Invisible Children Club舉辦情人節愛心氣球義賣活動，義賣所得全數捐助台灣世界展望會「禮物型錄」計畫，支持柬埔寨兒童保護項目。此次活動共賣出2,000顆氣球，全體社員一共40人，每位同學都相當盡心盡力宣廣義賣，全校同學也十分熱情響應，獲得豐碩的義賣成果。Invisible Children Club黃唯琳社長表示：「這真是最具意義的情人節！」

社員之一的張宜家同學曾於105年12月代表參加展望會於柬埔寨金邊舉辦的「世界展望會青年會議」，與各國青年一同學習、分享，並見證世界展望會如何透過服務工作改變弱勢兒童與社區的未來。

張同學表示，柬埔寨的城鄉差距很大，離開市區之後就是沒有鋪柏油的泥巴路，且因為車多所造成的交通汙染及塞車問題也相當嚴重；這次很高興能有機會深入當地計畫區探訪，親眼見證柬埔寨兒童的學習情形。

回台灣之後，一直想著自己還能再為這些孩子們多做些甚麼？於是開始著手協助規劃此次的愛心義賣活動，也很感謝Invisible Children Club的響應，一起透過義賣捐款支持世界展望會在柬埔寨推動的終止暴力方案，幫助兒童獲得兒保知識與謀生技能，遠離人口販運危機。

黃唯琳社長表示，雖然活動當天天還未亮就必須先到學校準備氣球充氣工作，但是看見拿到氣球的同學臉上浮現自信又開心的笑容，再想到這些款項是能夠幫助遠在柬埔寨的孩子，雖然與他們素未謀面，但是身在台灣的我們，也能藉此貢獻一點力量，且知道他們正健康快樂地上著學，心裡著實感到踏實不少。

每逢情人節，許多人都在煩惱著要送甚麼樣的情人節禮物，才能讓對方印象深刻又別具意義，台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，竭誠邀請各界一同響應「禮物型錄」，透過禮物型錄為全球弱勢孩童獻上最特別的一份祝福，同時也能將這份祝福分享給心目中最重要的人，讓身邊的親朋好友都感受到這份喜悅及幸福。

台灣世界展望會透過「禮物型錄」匯聚各界愛心捐款，投入國內外各項關懷工作，包括生計發展、水與衛生、健康、教育及兒童保護等服務層面。捐款3,000元幫助一對印度母嬰獲得乾淨飲水，保護孩子遠離疾病，捐款2,000元幫助一名史瓦濟蘭兒童接受資訊教育，捐款3,000元支持台灣兒童合唱團，協助原住民孩童學習族群歌謠，從中增進自信及對文化的認知。

(中時)