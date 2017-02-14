旗津道沙灘酒店 暖春溫暖獨居長輩的心
因應老齡化社會來臨，高雄市「旗津道沙灘酒店」為關懷弱勢獨居長輩們，特地與小港區公所與38里的里長們一同響應疼愛老寶貝的活動，今（14）日中午讓小港區長輩享用團圓海鮮粥，於現場進行互動遊戲並贈送長輩們生活小福袋，讓他們在寒冬中感受社會的溫暖，期望藉由拋磚引玉喚起社會大眾對於獨居弱勢團體的關注。
在農曆年濃濃團圓氣氛後，延續團圓的熱鬧氣氛，特別邀請小港區獨居長輩們一同外出熱鬧用餐，旗津道沙灘酒店一直默默耕耘在地，希望可以為高雄出一份力，多盡一份心。
本次藉由小港區公所與38個里里長們號召舉辦本次迎春送暖公益活動，一共邀請了100位長輩，同時串聯各界愛的力量，邀請民眾、企業一同伸出溫暖雙手。打造日常福袋，福袋裡有在地台灣米、當季水果、麵茶、肉鬆、襪子等等日常生活用品，用滿滿的愛一同疼愛老寶貝，讓他們感受到暖暖的愛與關懷。
且為今年的初春注入一股暖流，藉由本次活動號召更多社會大眾對於獨居弱勢團體的關注，並呼籲外出年輕人別忘了家裡一直有一個默默守護你的家人，隨著高齡化社會來臨，希望長輩們在新的一年，感受更多的愛與關懷。
旗津道沙灘酒店自2013年開幕以來，就高度重視旗津在地生活與肩負著廣大的社會責任，除了積極推展文化藝術外，更熱心參與多項在地活動，希望藉由服務及回饋社會的熱忱，持續擴大社會服務的量能，讓更多的市民受惠。
(中時)
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