落實原民土地正義 原民會發布傳統領域劃設辦法
原民「土地正義」重要里程碑！原民會今天發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將可依循畫設原住民族「傳統領域」或部落範圍土地，全台約80萬公頃，繼原住民保留地後進一步落實《原基法》保障。
原民會指出，劃設辦法將原住民族傳統領域土地明確定義為原住民族傳統祭儀、祖靈聖地、部落及其獵區與墾耕，或依原住民族文化、傳統習慣等特徵可得確定其範圍的公有土地，是回復原住民族土地固有權利的開始。
「21世紀的還我土地運動！」原民會表示，劃設辦法兼顧部落自主性與族群文化多元性，舉凡政府或私人土地開發或其他利用，均須行使諮商及同意權，取得原住民族集體同意。
原民會主委夷將‧拔路兒指出，原基法上路12年，雖有明文保障，但配套法制作業進展有限，劃設辦法為落實原民土地正義的里程碑，也是行使原住民族集體同意權的重大突破。
「原住民族土地之死！」不過，今天有原民團體於場外怒吼「原民會侵害原權」，原青陣總召撒丰安痛批，傳統領域定義不容曲解，不是所有權而是主權，排除私有土地將支離破碎，更矮化原民主權，回復歷史正義絕非兒戲。
夷將‧拔路兒指出，主要考量傳統領域歷經多年變化，有私有土地所有權人為原民個人，若畫為傳統領域，使用土地須經集體同意，恐與憲法保障財產權衝突，且有執行上的困難。
他強調，劃設辦法上路後，未來原民地區重大開發案，例如爭議多時的杉原棕櫚渡假村、向山旅館BOT、孔雀園BOT等案，均可踐行諮商同意程序，保障原民權益；私人土地開發亦有環評、水保或建管等審查機制予以把關。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。