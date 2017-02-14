落實原民土地正義 原民會發布傳統領域劃設辦法

我要評比

原民「土地正義」重要里程碑！原民會今天發布「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，未來將可依循畫設原住民族「傳統領域」或部落範圍土地，全台約80萬公頃，繼原住民保留地後進一步落實《原基法》保障。

原民會指出，劃設辦法將原住民族傳統領域土地明確定義為原住民族傳統祭儀、祖靈聖地、部落及其獵區與墾耕，或依原住民族文化、傳統習慣等特徵可得確定其範圍的公有土地，是回復原住民族土地固有權利的開始。

「21世紀的還我土地運動！」原民會表示，劃設辦法兼顧部落自主性與族群文化多元性，舉凡政府或私人土地開發或其他利用，均須行使諮商及同意權，取得原住民族集體同意。

原民會主委夷將‧拔路兒指出，原基法上路12年，雖有明文保障，但配套法制作業進展有限，劃設辦法為落實原民土地正義的里程碑，也是行使原住民族集體同意權的重大突破。

「原住民族土地之死！」不過，今天有原民團體於場外怒吼「原民會侵害原權」，原青陣總召撒丰安痛批，傳統領域定義不容曲解，不是所有權而是主權，排除私有土地將支離破碎，更矮化原民主權，回復歷史正義絕非兒戲。

夷將‧拔路兒指出，主要考量傳統領域歷經多年變化，有私有土地所有權人為原民個人，若畫為傳統領域，使用土地須經集體同意，恐與憲法保障財產權衝突，且有執行上的困難。

他強調，劃設辦法上路後，未來原民地區重大開發案，例如爭議多時的杉原棕櫚渡假村、向山旅館BOT、孔雀園BOT等案，均可踐行諮商同意程序，保障原民權益；私人土地開發亦有環評、水保或建管等審查機制予以把關。

(中時)